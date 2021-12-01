موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول منفذ عملية اطلاق النار بالقدس قبل أيام

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي، معلومات جديدة حول فادي ابو شخيدم، منفذ عملية اطلاق النار التي وقعت قبل عدة أيام في البلدة القديمة بمدينة القدس، والتي اسفرت عن استشهاده، ومقتل شرطي إسرائيلي واصابة 4 أخرين.واكد الموقع الإسرائيلي، أن عملية الفادي ابو شخيدم، المنتمي لحركة حماس، لم تأت بدوافع شخصية، بل جاءت في إطار جهود الحركة لتعزيز قوتها في القدس، لافتا إلى أن التحذيرات تتصاعد من ان قوة حماس في الضفة الغربية والقدس آخذة في الازدياد.وفي السياق، أوضح الموقع، أن جهاز (شاباك) يحقق فيما إذا كان أبو شخيدم، قد التقى خلال زياراته السابقة إلى تركيا بقيادة حركة حماس هناك، وهل وجهوه وساعدوه في الحصول على السلاح الذي نفذه به العملية.