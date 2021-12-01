أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس اليمني حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين





رام الله - دنيا الوطناستلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تتعلق بدعم العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.قام بتسليم الرسالة الفريق أول علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية اليمنية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقبال الأمير له في مكتبه بالديوان الأميري، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.وفي يوليو/تموز الماضي، وجّه أمير دولة قطر بتخصيص 100 مليون دولار أميركي دعماً لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن.