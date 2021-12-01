"بعد أزمة قرداحي".. لبنان يصف هجومين للحوثيين على السعودية بـ"الإرهاب"

السعودية

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الأربعاء، هجمات تعرضت لهامؤخراً، مشددة على وقوف لبنان إلى جانب المملكة العربية.وقالت الوزارة في تغريدةٍ على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):"تدين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية فجر اليوم من خلال زورق مفخخ وفي وقت سابق من خلال طائرة مسيرة باتجاه المملكة".وأضافت: "تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها".وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم، أن قواته دمرت زورقاً مفخخاً للحوثيين قبل تنفيذه هجوماً وشيكاً جنوب البحر الأحمر، واعترضت طائرة مسيرة ودمرتها بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي باليمن.