شؤون فلسطينية

الكهرباء بغزة تعلن توزيع مكافآت مالية لهذه الفئة مع بداية العام المقبل

الكهرباء بغزة تعلن توزيع مكافآت مالية لهذه الفئة مع بداية العام المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت اليوم الاربعاء، أن الشركة بصدد توزيع مكافآت مع بداية عام 2022 لأصحاب الاشتراكات الملتزمين بالدفع خلال عام 2021، وفقا لإعلان سابق للشركة، مشيراً إلى أن هناك برنامج محوسب يتابع التزام المشتركين ويمكنه تحويلها للاستفادة منها في معاملات أخرى في الشركة.

وأوضح ثابت لإذاعة (الأقصى) المحلية، أن الديون المتراكمة على المشتركين هي ديون عامة ولا يجوز التصرف بها، موضحاً أنه في حال تقدم أحد المواطنين لطلب اشتراك جديد وثبت أن عليه متراكمات فيجب عليه تسويتها قبل الحصول على الاشتراك الجديد.

وأشار إلى أنه، يمكن تقسيط الرسوم المتراكمة، وإذا كان صاحب الاشتراك متوفي يتم توزيع المبلغ على أبنائه، معتبراً أن الحالات الإنسانية لها تعامل خاص، وهناك لجنة مختصة تتابع هذه الحالات وتتحرى عنها، وإذا ثبت ذلك يتم التعامل معه وفق شروط وضوابط خاصة بالشركة.

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