شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تنهي تدريب مشرفي مرحلة الاقتراع والفرز

لجنة الانتخابات تنهي تدريب مشرفي مرحلة الاقتراع والفرز
مبنى الانتخابات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، إنها أنهت تدريب مشرفي مرحلة الاقتراع والفرز، وذلك من خلال أربع دورات تدريبية مركزية لطواقمها من المشرفين على عملية الاقتراع والفرز للانتخابات المحلية 2021.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن أكثر من تسعين مشرفاً ومشرفة شاركوا في الدورات التي عُقدت على مدار أربعة أيام في مقر اللجنة العام بمدينة البيرة، وتضمنت شرح إجراءات عملية الاقتراع والفرز، وإجراء محاكاة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها وتفاصيلها، وكذلك تدريب الطواقم على التعامل مع الناخبين بمختلف شرائحهم، وقواعد السلوك الخاصة بمختلف شركاء العملية الانتخابية؛ من مرشحين ووكلاء القوائم الانتخابية ومراقبين وصحفيين وضيوف، وكذلك كيفية التعامل مع الشكاوى والملاحظات.

من جهتهم، سيتولى المشرفون تدريب حوالي 4000 فرد من طواقم الاقتراع والفرز من خلال 160 دورة تدريبية لامركزية ستعقد في مختلف محافظات الضفة الغربية، تشمل طواقم الاقتراع الذين تم اختيارهم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للعمل في 222 مركزا للاقتراع في جميع الهيئات المحلية التي ستجري فيها عملية الاقتراع.

يذكر أنه من المقرر أن يجري الاقتراع من الانتخابات المحلية يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية، ويحق لـ405687 ناخبا وناخبة المشاركة فيها.

كما أطلقت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، حملة التوعية والتثقيف الخاصة بمرحلة الاقتراع والفرز للانتخابات المحلية 2021، الهادفة إلى تحفيز المواطنين على المشاركة واطلاعهم على تفاصيل عملية اقتراع.

وانطلقت الحملة بنشر مضامين حول تفاصيل عملية الاقتراع من خلال مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الحملة الميدانية التي يعمل بها أكثر من 50 موظفاً في جميع محافظات الضفة الغربية لنشر وتوزيع مطبوعات تحفيزية وأخرى تعريفية بخطوات عملية الاقتراع. 

وصممت المطبوعات والإنتاجات المختلفة بحيث تراعي متطلبات المواءمة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وتضمنت صوراً مناسبة للأشخاص الأميين.

ووفق بيان اللجنة، انتجت لجنة الانتخابات بجهود طواقمها عملية محاكاة مصورة لتفاصيل يوم الاقتراع تطابق اقتراع المواطنين وآخر مخصص لاقتراع ذوي الإعاقة البصرية وثالث خاص بخطوات اقتراع الأميين، وذلك ليكون المواطن على اطلاع بكافة التفاصيل والإجراءات التي سيمر بها خلال ممارسة حقه بالانتخاب.


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