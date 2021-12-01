اللجنة الحكومية بغزة تصادق على منح خصم لرسوم ترخیص منشآت الحرف والمهن

رام الله - دنيا الوطنأكدت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، أنها صادقت على منح نسبة خصم بقيمة (50%) من رسوم ترخیص منشآت الحرف والمهن التخصصیة.وقالت اللجنة الحكومية في بيان وصل "دنيا الوطن": إن قراراتها جاءت ضمن السياسة الحكومية لتعزيز عمل القطاعات المهنية التخصصية، حيث أن الفئات المستهدفة هي: مكاتب التاکسیات، ومكاتب تأجیر السیارت، إضافة إلى محلات قطع الغیار، والورش والكراجات.وأشارت اللجنة إلى أنه ستتولى وزارة النقل والمواصلات متابعة تنفيذ القرار، على أن یتم الاستفادة من نسبة الخصم حال توفيق الأوضاع الخاصة بالمنشأة خلال ثلاثة شهور من تاریخ إصدار القرار.