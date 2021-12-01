الرئيس الروسي: سنتخذ إجراءات عسكرية مناسبة رداً على استفزازات الناتو











رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستتخذ إجراءات عسكرية مناسبة، رداً على استفزازات حلف شمال الأطلسي (الناتو).وأضاف بوتين خلال مراسم اعتماد السفراء الأجانب: "أن موسكو ستؤكد تمسكها بعدم السماح بتوسع الناتو شرقا باتجاه الحدود الروسية"، وفق (روسيا اليوم).وتابع "في هذه الحالة، نتخذ إجراءات عسكرية - فنية مناسبة، لكن، أكرر، لسنا نحن من يهدد أحدا، وهم يتهموننا بذلك"،لافتاً إلى أن التهديدات تقترب من الحدود الروسية.ولفت بوتين إلى أن الدول الغربية تتجاهل قلق روسيا بشأن توسع الناتو باتجاه الشرق نحو حدودها، مضيفاً إلى أن روسيا تقترح بدء مفاوضات جوهرية لتحقيق ضمانات قانونية بعدم توسع الناتو شرقا باتجاه حدودها.