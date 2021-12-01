"التعليم" بغزة تعلن موعد امتحان الدورة الاستكمالية لطلبة التوجيهي





وقالت الوزارة في بيانٍٍ لها: "إنه من المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم في غزة امتحان الثانوية العامة للدورة الاستكمالية للعام 2021 وذلك يوم السبت المقبل".



وأفادت الوزارة بأن عدد الطلبة المسجلين لهذه الدورة بلغ 1779 طالباً وطالبة، وتم تخصيص 15 قاعة امتحان في مدارس متعددة في محافظات قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بغزة، ظهر اليوم الأربعاء، عن موعد عقد امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة الاستكمالية.