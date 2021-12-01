السيسي يؤكد أهمية التوصل لاتفاق شامل وملزم وعادل بشأن سد النهضة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه أطلع رئيس وزراء إسبانيا على آخر تطورات قضية سد النهضة، مشدداً على موقف مصر الثابت للتمسك بصون أمنها المائي الآن وفى المستقبل.وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أسبانيا، على أهمية التوصل اتفاق شامل وملزم وعادل بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف.