روسيا: مستعدون لاستقبال مجموعة من الطلاب الأفغان الراغبين في مواصلة دراستهم
أعلن دميتري جيرنوف، السفير الروسي لدى أفغانستان، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لإرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لأفغانستان.
وقال السفير الروسي للصحفيين: "وفقًا لتعليمات الرئيس الروسي، أرسلت وزارة الدفاع دفعة أخرى كبيرة من المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني في 1 ديسمبر/كانون الأول. قام طيران النقل العسكري التابع للقوات الجوية الروسية بتسليم 36 طنا من المواد الغذائية إلى كابول"، وفق (سبوتنيك).
وأضاف جيرنوف: "أن هناك دفعة أخرى من المساعدات وأن الحجم الإجمالي للبضائع الإنسانية سيتجاوز 100 طن".
وتابع السفير الروسي: "بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، سنقوم بإخراج مجموعة كبيرة أخرى من الطلاب الأفغان الذين يريدون مواصلة تعليمهم بدوام كامل في بلدنا حيث يحظى التعليم الروسي بتقدير كبير في أفغانستان".
التعليقات