روسيا: مستعدون لاستقبال مجموعة من الطلاب الأفغان الراغبين في مواصلة دراستهم

دميتري جيرنوف،









رام الله - دنيا الوطنأعلنالسفير الروسي لدى أفغانستان، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لإرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لأفغانستان.وقال السفير الروسي للصحفيين: "وفقًا لتعليمات الرئيس الروسي، أرسلت وزارة الدفاع دفعة أخرى كبيرة من المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني في 1 ديسمبر/كانون الأول. قام طيران النقل العسكري التابع للقوات الجوية الروسية بتسليم 36 طنا من المواد الغذائية إلى كابول"، وفق (سبوتنيك).وأضاف جيرنوف: "أن هناك دفعة أخرى من المساعدات وأن الحجم الإجمالي للبضائع الإنسانية سيتجاوز 100 طن".وتابع السفير الروسي: "بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، سنقوم بإخراج مجموعة كبيرة أخرى من الطلاب الأفغان الذين يريدون مواصلة تعليمهم بدوام كامل في بلدنا حيث يحظى التعليم الروسي بتقدير كبير في أفغانستان".