دولي

روسيا: مستعدون لاستقبال مجموعة من الطلاب الأفغان الراغبين في مواصلة دراستهم

روسيا: مستعدون لاستقبال مجموعة من الطلاب الأفغان الراغبين في مواصلة دراستهم
السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري جيرنوف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن دميتري جيرنوف، السفير الروسي لدى أفغانستان، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لإرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وقال السفير الروسي للصحفيين: "وفقًا لتعليمات الرئيس الروسي، أرسلت وزارة الدفاع دفعة أخرى كبيرة من المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني في 1 ديسمبر/كانون الأول. قام طيران النقل العسكري التابع للقوات الجوية الروسية بتسليم 36 طنا من المواد الغذائية إلى كابول"، وفق (سبوتنيك).

وأضاف جيرنوف: "أن هناك دفعة أخرى من المساعدات وأن الحجم الإجمالي للبضائع الإنسانية سيتجاوز 100 طن".

وتابع السفير الروسي: "بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، سنقوم بإخراج مجموعة كبيرة أخرى من الطلاب الأفغان الذين يريدون مواصلة تعليمهم بدوام كامل في بلدنا حيث يحظى التعليم الروسي بتقدير كبير في أفغانستان".


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