فلسطين: ثلاث وفيات و(358) إصابة جديدة بـ (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن أن تسجيل ثلاث وفيات و(358) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وأفادت مي الكيلة وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، بأن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي، بيت لحم 47، الخليل 82، جنين 28، طوباس 6، رام الله والبيرة 40، ضواحي القدس 4، نابلس 15، أريحا والأغوار 2، طولكرم 4، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 130.



وأضافت الكيلة: "أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي، بيت لحم 40، الخليل 47، جنين 16، طوباس 3، رام الله والبيرة 22، ضواحي القدس 1، نابلس 5، أريحا والأغوار 2، طولكرم 5، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 140.



وسجلت حالة وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس (كورونا)، وحالة في الخليل، وأخرى في رام الله والبيرة.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 86 مريضاً، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطن