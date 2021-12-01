دولي

ترامب يوجه انتقادات لاذعة لزوجة الأمير البريطاني هاري

ترامب يوجه انتقادات لاذعة لزوجة الأمير البريطاني هاري
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات لاذعة لميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري ، حيث اتهمها بالتقليل من احترام الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا والتلاعب "بصورة فظيعة " بزوجها الأمير هاري.

ونقلت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية عن ترامب القول أثناء الحديث مع نايجل فاراج رئيس حزب استقلال المملكة المتحدة سابقاً، إنه لم يكن أبداً من  محبي  ميجان التي يعتقد أنها تستغل الأمير هاري.

وقال: "لست من محبيها، لم أكن كذلك منذ اليوم الأول، أعتقد أنه تم استغلال هاري بصورة فظيعة وأعتقد أنه يوماً ما سيندم على ذلك"، مضيفاً: "أعتقد أنه تم استغلال هاري بشكل مروع، وأن ذلك دمر علاقته مع أسرته، وهذا يؤلم الملكة".

وتابع الرئيس الأمريكي السابق: "أعتقد أن ميجان قللت من احترام الملكة، التي تعد سيدة وشخصية عظيمة وتاريخية"، معبراً عن حبه للملكة، لأن والدته كانت من اسكتلندا، وتربى على حب العائلة الملكية.

وهذه ليس المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب ماركل التي وصفته بـ "الخلافي" و "كاره النساء" خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، فقد سبق أن صرح عام 2019 لصحيفة (ذا الصن): "لم أكن أعرف أن ميغان ماركل سيئة إلى هذا الحد."

وعند مغادرة الأمير هاري وزوجته القصر الملكي عام 2020، نشر ترامب تغريدة في حسابه عبر موقع (تويتر)، قائلاً: "أنا صديق مقرّب ومعجب كبير بالملكة والمملكة المتحدة، لقد أفيد أن هاري وميغان سيقيمان بشكل دائم في كندا بعد مغادرتهما المملكة المتحدة."

وتابع: "الآن غادرا كندا وانتقلا إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تدفع ثمن حمايتهما الأمنية، يجب أن يدفعاها بأنفسهما".

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