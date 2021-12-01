شؤون فلسطينية

غنيم يلتقي بنائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بودابست

غنيم يلتقي بنائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بودابست
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم بالسيدة زوزانا جاكاب نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لبحث تعزيز التعاون المشترك و المرتبطة بالمياه و الصحة لتوفير البيئة الامنة للمواطنين و لا سيما في ظل استمرار جائحة (كورونا).

حيث أكد المهندس غنيم ان هذه الجائحة فرضت علينا كما جميع دول العالم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المواطن مع ارتفاع متطلبات الصحة والنظافة العامة، بما يشمل ضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي للمواطن ، مما أدى
الى تكثيف جهود سلطة المياه لتوفير مياه مأمونة للمواطن واتخاذ و تعميم الاجراءات الوقائية للتعامل مع مياه الصرف الصحي ولا سيما في ظل سيطرة الاحتلال على 85% من مصار المياه و هشاشة الوضع المائي و الصحي.

و تطرق اللقاء الى جانب التعاون في هذا المجال والتي تساهم في تعزيز العمل بين الجوانب المرتبطة بالمياه والصحة وضمان توفر الشروط اللازمة لإنجاحها وتبادل الخبرات وتوفير الدعم اللازم في هذا المجال.

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