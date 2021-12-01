غنيم يلتقي بنائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بودابست

حيث أكد المهندس غنيم ان هذه الجائحة فرضت علينا كما جميع دول العالم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المواطن مع ارتفاع متطلبات الصحة والنظافة العامة، بما يشمل ضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي للمواطن ، مما أدى

الى تكثيف جهود سلطة المياه لتوفير مياه مأمونة للمواطن واتخاذ و تعميم الاجراءات الوقائية للتعامل مع مياه الصرف الصحي ولا سيما في ظل سيطرة الاحتلال على 85% من مصار المياه و هشاشة الوضع المائي و الصحي.





و تطرق اللقاء الى جانب التعاون في هذا المجال والتي تساهم في تعزيز العمل بين الجوانب المرتبطة بالمياه والصحة وضمان توفر الشروط اللازمة لإنجاحها وتبادل الخبرات وتوفير الدعم اللازم في هذا المجال.





