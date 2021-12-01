هيئة الأسرى: الأسير علي بطاط تعرض للتنكيل أثناء اعتقاله



وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتادته بعد ذلك إلى معسكر الفريديس، حيث احتجز هناك لساعات طويلة، دون تقديم أي علاج له، ومن ثم نُقل إلى مستشفى (شعاري تسيدك)، لمعالجة ذراعه المصابة، وأعيد إلى (عتصيون) بعدها حيث ما زال يقبع هناك.



يذكر أن الأسير علي بطاط (34) عاماً من مدينة بيت لحم اعتقل بتاريخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر من الشهر الجاري، ويبلغ عدد الأسرى المحتجزين حالياً داخل (عتصيون) 11 أسيراً.





رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن الأسير علي بطاط، تعرض للتنكيل الوحشي أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال قبل يومين في مركز توقيف (عتصيون).وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في بيان صحفي، أن بطاط المعتقل حالياً في ، أبلغ محاميته تفاصيل اعتقاله قائلاً: "أعداد كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت البيت، وبدأت بإلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، قبل أن يهاجمه كلب بوليسي وينهش كتفه، ما أحدث جرحاً عميقاً بذراعه، ولم يكتف الجنود بذلك فقط، بل انهالوا عليه بالضرب المبرح على مختلف أنحاء جسده".