العاهل السعودي وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات بذكرى اليوم الوطني

رام الله - دنيا الوطنأرسل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة، لرئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات.وأعرب الملك في رسالته "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق أطراد التقدم والازدهار"، وفق (واس)وأشاد الملك السعودي، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.