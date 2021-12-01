غنام: زيارة الرئيس لقطر مهمة في إطار سياسة التشاور مع القادة العرب

رام الله - دنيا الوطنقال سفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام، اليوم الأربعاء، إن زيارة الرئيس محمود عباس إلى قطر لها أهمية كبيرة في إطار سياسة التشاور التي ينتهجها سيادته مع القادة العرب والأصدقاء من أجل دعم الحق الفلسطيني، وإبراز ما يتعرض له شعبنا من ظلم وعدوان متواصلين من قبل الاحتلال والمستوطنين.وأضاف غنام، في حديث لـ (تلفزيون فسطين): "أن الزيارة تأتي لتوضيح الموقف الفلسطيني وشرح أبعاد ما يجري، وكافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع الفلسطيني والجهود المبذولة من أجل حشد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية".وأشار إلى أن قطر لها موقف ثابت ومبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وهي تؤيد الحقوق الفلسطينية المشروعة، كما تدعم الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل كافة، لافتاً إلى أن ما سبق كان مسار بحث بين الطرفين لتعزيز هذا التعاون والوصول به لمستويات أعلى.وفي ظل احتفال العالم بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني أكمل غنام قائلاً: "نحن بحاجة لتضامن عربي ودولي من كافة الدول المؤمنة بالحقوق والسلام والمبادئ الانسانية ومبادئ حق تقرير المصير، التي ترفض الظلم والعدوان وممارسات "الأبارتهايد" التي تمارسها قوات الاحتلال".