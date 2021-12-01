الرئيس الأوكراني يدعو إلى مفاوضات مباشرة مع روسيا

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى مفاوضات مباشرة مع روسيا، بهدف وقف الحرب في شرق بلاده، في ظل تصاعد التوتر مع موسكو.وقال زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان: "علينا أن نقول الحقيقة، وهي أننا لن نكون قادرين على وقف الحرب من دون مفاوضات مباشرة مع روسيا".ودعا زيلينسكي في خطابه أمام البرلمان جميع القوى السياسية في البلاد إلى توحيد الصفوف لإعادة الأراضي الاوكرانية إلى سيطرة كييف، قائلاً: "دعونا نناضل من أجل ذلك، من أجل هذه الأراضي، بكل إمكاناتنا، يداً بيد".وأضاف "نعلم أن جيشنا هو الأفضل في العالم وسيحمينا" فيما تشعر كييف والغرب بالقلق إثر تحركات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية وتتخوفان من غزو محتمل، فيما تنفي روسيا باستمرار وجود أي مسعى في هذا الاتجاه واتهمت أوكرانيا وحلفاءها الغربيين بزيادة "الاستفزازات".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن كييف أرسلت 125 ألف جندي إلى منطقة الصراع في دونباس، وهو ما يعادل نصف قواتها.وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن: "الجيش الأوكراني، يحشد قواته وينشر المعدات الثقيلة والأفراد، وبحسب بعض التقارير، فإن عدد القوات، في منطقة الصراع قد وصل بالفعل إلى 125 ألف شخص، وهذا للتوضيح، هو نصف عدد القوات المسلحة لأوكرانيا".وأشارت زاخاروفا إلى أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، للنظر فيه من قبل البرلمان الأوكراني ينص على إمكانية تواجد قوات أجنبية في البلاد في عام 2022، مؤكدة أن ذلك يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات مينسك.وتعليقاً على مزاعم كييف حول هجوم عسكري روسي وشيك على أوكرانيا، قالت زاخاروفا: "إن هذه المزاعم هي مجرد نوبات هيستيريا، ومناورة لصرف الانتباه عن للعمليات العسكرية الأوكرانية في بعد".ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "دول الناتو إلى وقف الاستفزازات وتشجيع الخطط العسكرية لنظام كييف، وبذل كل جهد لحث كييف على إقامة حوار مباشر مع دونيتسك ولوهانسك من أجل إيجاد حل سلمي مستدام للنزاع الأوكراني الداخلي وفقاً لمجموعة من الإجراءات، التي نص عليها مجلس الامن الدولي، والذي بدوره أدرج اتفاقيات مينسك في قراراته".