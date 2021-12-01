مصر: تجديد بروتوكول التعاون المالي مع إسبانيا بنحو 400 مليون يورو



وجاء ذلك خلال افتتاح مُنتدى الأعمال المصري الإسباني، بحضور رئيس الحكومة الإسباني، الذي يرافقه وفد رفيع المستوى، وعدد من ممثلي الشركات الإسبانية.



وأكد مصطفى مدبولي على أهمية تجديد بروتوكول التعاون المالي بين حكومتي البلدين بقيمة 400 مليون يورو، والذي سيكون له الأثر في إعطاء دفعة قوية للشركات الإسبانية الكبرى لتطوير شراكاتها مع مصر لآفاق جديدة، تسهم في جهود التنمية المصرية التي تمضي في طريقها المحدد، وفق رؤية واضحة للنمو الاقتصادي.



وأعرب مدبولي عن سعادته للحديث إلى هذا الجمع من شركاء التنمية من مُمثلي القطاع الخاص المصري والإسباني، معبراً كذلك عن تقديره للجهود التي بذلها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في تنظيم هذا المُنتدى اليوم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة الإسبانية بالقاهرة.





رام الله - دنيا الوطنرحب مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء المصري بالاتفاق مع رئيس حكومة إسبانيا على تجديد بروتوكول التعاون المالي بين حكومتي البلدين بقيمة نحو 400 مليون يورو.