المحكمة العسكرية: الإعدام رميًا بالرصاص لمرتكب جريمة الاعتداء على الطفلة برفح

رام الله - دنيا الوطنحكمت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، صباح الأربعاء، على المدان بجريمة الاعتداء على الطفلة (س، س) برفح في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بالإعدام رمياً بالرصاص.وقالت المحكمة إنه تم إدانة (سامر، س) عسكري من مواليد 1978م، بتهمتي اغتصاب قاصر خلافاً لمواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013م.وأوضحت المحكمة أن الحكم الصادر أولي وخاضع للاستئناف.يذكر أن المحكمة العسكرية بدأت، في 24 نوفمبر الماضي، جلساتها للنظر في جريمة الاعتداء التي تعرضت لها الطفلة (س، س) 4 أعوام من مدينة رفح بتاريخ 8 نوفمبر 2021.