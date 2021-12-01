مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين بمشاركة طلاب معاهد توراتية، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة عسكرية مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية، وذلك في رابع أيام ما يسمى عيد الأنوار اليهودي (الحانوكاة).ويتعمد المستوطنون المقتحمون أداء طقوسهم التلمودية في منتصف السور الشرقي، وذلك في بقعة مقابلة لقبة الصخرةمباشرة، وتشهد مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان الفلسطينيين والزوار.وتستهدف سلطات الاحتلال المقدسات الإسلامية بهدف تغيير الواقع في القدس، والتي كان آخرها توصية قدمها الكنيست الإسرائيلي لإدراج الأقصى ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية.كما يمارس التضييق على المقدسيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والإبعاد والغرامات، لإبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.ورصد التقرير الشهري لحركة حماس مواصلة المستوطنين اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي.وبلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا الأقصى الشهر الماضي (2227) مستوطناً، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى تسعة مواطنين.