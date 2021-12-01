السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن التأشيرات والإقامة لـ17 دولة

2022

رام الله - دنيا الوطنأكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية، على أن الرسوم المدفوعة على تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديدها آلياً دون مقابل مالي.وقالت المديرية: "إن العمل على التمديد سيكون آلياً دون مقابل بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات السعودية في الخارج"، وفق (عكاظ).وفي وقت سابق، أعلنت الجوازات عن بدء تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 كانون الثاني/ ينايرباستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح (كورونا) داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.وأعلنت أن التمديد يشمل 17 دولة هي: البرازيل، إندونيسيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، جنوب أفريقيا، زيمبابواي، نامبيا، موزمبيق، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني.