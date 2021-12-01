عربي

السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن التأشيرات والإقامة لـ17 دولة

السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن التأشيرات والإقامة لـ17 دولة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية، على أن الرسوم المدفوعة على تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديدها آلياً دون مقابل مالي.

وقالت المديرية: "إن العمل على التمديد سيكون آلياً دون مقابل بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات السعودية في الخارج"، وفق (عكاظ).

وفي وقت سابق، أعلنت الجوازات عن بدء تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 كانون الثاني/ يناير 2022 باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح (كورونا) داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

وأعلنت أن التمديد يشمل 17 دولة هي: البرازيل، إندونيسيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، جنوب أفريقيا، زيمبابواي، نامبيا، موزمبيق، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني.

أخبار ذات صلة

العاهل السعودي وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات بذكرى اليوم الوطني

العاهل السعودي وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات بذكرى اليوم الوطني

مصر: تجديد بروتوكول التعاون المالي مع إسبانيا بنحو 400 مليون يورو

مصر: تجديد بروتوكول التعاون المالي مع إسبانيا بنحو 400 مليون يورو

مصر: الكشف عن أخطر &#34;درون قتالية&#34; بمعرض &#34;إيديكس 2021&#34;

مصر: الكشف عن أخطر "درون قتالية" بمعرض "إيديكس 2021"

السعودية تعلن رصد أول إصابة بالمتحور (أوميكرون) لمواطن قادم من إفريقيا

السعودية تعلن رصد أول إصابة بالمتحور (أوميكرون) لمواطن قادم من إفريقيا

التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك

التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك

&#34;بعد سيف الإسلام القذافي&#34;.. استبعاد حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة الليبية

"بعد سيف الإسلام القذافي".. استبعاد حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة الليبية

السعودية ترفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من ست دول

السعودية ترفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من ست دول

الأردن واليابان تبحثان تعزيز أطر التعاون وسبل تنميتها في عدة مجالات

الأردن واليابان تبحثان تعزيز أطر التعاون وسبل تنميتها في عدة مجالات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غنام: زيارة الرئيس لقطر مهمة في إطار سياسة التشاور مع القادة العرب

غنام: زيارة الرئيس لقطر مهمة في إطار سياسة التشاور مع القادة العرب

الخارجيـة: المقدسيون بين مطرقة الاحتلال وسنديان مجلس الأمن وتقاعسه عن تنفيذ قراراته

الخارجيـة: المقدسيون بين مطرقة الاحتلال وسنديان مجلس الأمن وتقاعسه عن تنفيذ قراراته

الرئيس يهنئ نظيره الروماني بالعيد الوطني

الرئيس يهنئ نظيره الروماني بالعيد الوطني

الإحتلال يستولي على مركبات ومعدات زراعية بالأغوار

الإحتلال يستولي على مركبات ومعدات زراعية بالأغوار

القدرة: وزارة الصحة على أتم الجهوزية للتعامل مع أي موجات جديدة لفيروس (كورونا)

القدرة: وزارة الصحة على أتم الجهوزية للتعامل مع أي موجات جديدة لفيروس (كورونا)

&#34;دعم الصحفيين&#34;: الاحتلال يستهدف 30 صحافياً ويعتقل ثمانية آخرين خلال نوفمبر

"دعم الصحفيين": الاحتلال يستهدف 30 صحافياً ويعتقل ثمانية آخرين خلال نوفمبر

نقل الأسير الشوبكي إلى مستشفى (سوروكا) في حالة صحية حرجة

نقل الأسير الشوبكي إلى مستشفى (سوروكا) في حالة صحية حرجة

النضال الشعبي في لقاء مع الحزب السوري القومي الاجتماعي

النضال الشعبي في لقاء مع الحزب السوري القومي الاجتماعي

منوعات

بماذا وصفت لطيفة أغاني المهرجانات؟

بماذا وصفت لطيفة أغاني المهرجانات؟

بهذه الطريقة احتفلت هيفاء وهبي بميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟

بهذه الطريقة احتفلت هيفاء وهبي بميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟

شاهد: تطورات صادمة في أزمة رشوان توفيق مع ابنته

شاهد: تطورات صادمة في أزمة رشوان توفيق مع ابنته

شاهد: أبناء أصالة نصري يشاركونها الغناء على المسرح

شاهد: أبناء أصالة نصري يشاركونها الغناء على المسرح

صبا مبارك تبكي بحرقة شديدة بسبب هذا الأمر

صبا مبارك تبكي بحرقة شديدة بسبب هذا الأمر

حفيد الراحل أحمد خليل يشعل السجادة الحمراء بعد هذا التصرف

حفيد الراحل أحمد خليل يشعل السجادة الحمراء بعد هذا التصرف

تعليق صادم من حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه

تعليق صادم من حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه

ممثلة مصرية تعلن انفصالها بعد خمسة أشهر من خطوبتها

ممثلة مصرية تعلن انفصالها بعد خمسة أشهر من خطوبتها

من جديد.. ابنة عمرو الدياب تثير غضب الجمهور بصورها الجريئة مع صديقها

من جديد.. ابنة عمرو الدياب تثير غضب الجمهور بصورها الجريئة مع صديقها

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة إلى شيرين بعد أنباء طلاقها

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة إلى شيرين بعد أنباء طلاقها

عربي

العاهل السعودي وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات بذكرى اليوم الوطني

العاهل السعودي وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات بذكرى اليوم الوطني

مصر: تجديد بروتوكول التعاون المالي مع إسبانيا بنحو 400 مليون يورو

مصر: تجديد بروتوكول التعاون المالي مع إسبانيا بنحو 400 مليون يورو

السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن التأشيرات والإقامة لـ17 دولة

السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن التأشيرات والإقامة لـ17 دولة

مصر: الكشف عن أخطر &#34;درون قتالية&#34; بمعرض &#34;إيديكس 2021&#34;

مصر: الكشف عن أخطر "درون قتالية" بمعرض "إيديكس 2021"