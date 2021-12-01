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مصر: الكشف عن أخطر "درون قتالية" بمعرض "إيديكس 2021"

مصر: الكشف عن أخطر "درون قتالية" بمعرض "إيديكس 2021"
طائرة درون قتالية
رام الله - دنيا الوطن
جذبت أحدث طائرة بدون طيار مصرية والتى تحمل اسم "30 يونيو"، الأنظار بشكل كبير، لا سيما أنها طائرة استطلاع وقتال بدون طيار متوسطة الارتفاع طويلة المدى ويمكنها القيام بمهام الاستطلاع، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام قتالية وتصل سرعة الطائرة إلى 218 كم فى الساعة، ويمكنها البقاء في الجو لمدة 60-70 ساعة.

ووفق موقع (مصراوي)، فإن وزن الطائرة "30 يونيو" يبلغ حمولتها إلى 1 طن وعند الاقلاع تصل طن ونصف الطن، ويمكنها القيام بالعمليات الخاصة ومهمات المراقبة ومهمات المساعدة الإنسانية، إضافة لعمليات مراقبة الحدود.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح الاثنين الماضي، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021» الذي يقام تحت رعايته، وبمشاركة قوية من الدول العربية.

ويعد المعرض محط جذب صانعي القرار من القوات المسلحة والقوات البحرية والجوية، محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث يتميز المعرض بمشاركة أكثر من 350 عارض دولي ومحلي يمثلون 42 دولة من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا كوريا الجنوبية، وبمشاركة قوية من الدول العربية ويتميز الجناح المصري بعرض منتجات عسكرية متميزة بعضها يعرض لأول مرة وبصناعة مصرية خالصة.

ويستمر المعرض حتى الثاني من كانون الأول / ديسمبر المقبل بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، وبالاضافة لأحدث تكنولوجيا السلاح في العالم بمختلف المنتجات سواء أسلحة ثقيلة أو ذخائر أو تكنولوجيات الحروب إلكترونية.

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