وزير إسرائيلي يقترح إقامة مطار إسرائيلي فلسطيني مشترك في القدس





رام الله - دنيا الوطناقترح عسياوي فريج، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، بإعادة تأهيل مطار (عطروت) وتحويله إلى مطار إسرائيل فلسطيني مشترك، وهو المطار الذي أقامته بريطانيا خلال فترة الانتداب قبل مئة عام، والواقع بين مدينتي القدس ورام الله، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.وقال فريج في تصريحات: "إنه في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات الجوية الإسرائيلية، مع اقتراب مطار (بن غوريون) بشدة من الوصول إلى قدرته الاستيعابية الكاملة، ومع استمرار تأخر قرار تحديد موقع للمطار الإسرائيلي الجديد، يجب علينا استغلال الموارد القائمة لمطار جاهز في عطروت وافتتاحه مجددًا كمطار إسرائيلي فلسطيني مشترك"، وفق (عكا) لشؤون الإسرائيلية.وأضاف أن: "إعادة تأهيل المطار وافتتاحه مجددًا سيُلبي احتياجات الطيران لمدينة القدس، وأيضًا لاحتياجات الفلسطينيين لبوابة خروج ودخول جوية".وبحسب الصحيفة فإن خبراء برئاسة عسكري الاحياط في سلاح الجو الإسرائيلي نير دغان، والمدير العام السابق لشركة الطيران الإسرائيلية (اركيع)، أعدوا المخطط لإعادة تأهيل المطار.ووفقاً للمخطط فإنه سيتم إعادة تأهيل المطار الواقع بالقرب من الجدار الفاصل، وبالقرب منه سيتم إقامة معبر فلسطيني، سيكون خاضعًا لترتيبات أمنية وسيتيح للفلسطينيين إمكانية السفر جوا بصورة مباشرة من القدس إلى وجهات مختلفة في العالم، وعدم الاضطرار للسفر عن طريق الأردن أو الحصول على إذن خاص للسفر عبر مطار (بن غوريون).