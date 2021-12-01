شؤون فلسطينية

الجزار: رفعنا توصيات بخصم قيمة أضرار المنشآت الاقتصادية من قيمة الضريبة

الجزار: رفعنا توصيات بخصم قيمة أضرار المنشآت الاقتصادية من قيمة الضريبة
رائد الجزار مدير عام الصناعة ورئيس لجنة الأضرار في وزارة الاقتصاد
رام الله - دنيا الوطن
قال رائد الجزار مدير عام الصناعة ورئيس لجنة الأضرار في وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، إن لديهم أضراراً بالمنشآت قُدرت بنصف مليار دولار، والتعويضات التي كانت تأتي للمنشآت الاقتصادية قليلة جداً في عام2008، وفي عام 2014 بلغت نسبة التعويض للمنشآت 8% فقط.

وأضاف الجزار في حديثٍ لـ "دنيا الوطن": "رفعنا بالأمس توصية بعد تشاور مع ديوان المظالم ووزارة الزراعة والسياحة والقطاع الخاص، ونأمل أن يتم العمل بهذه التوصيات، التي من ضمنها أن يتم خصم قيمة أضرار المنشآت الاقتصادية من قيمة الضريبة".

وأشار مدير عام الصناعة ورئيس لجنة الأضرار في وزارة الاقتصاد إلى أن هذه الأضرار نتيجة الحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأعوام الماضية وحتى هذا العام.
 

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