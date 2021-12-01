الصحة تكشف أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة اليوم الأربعاء، أن هناك ارتفاعاً بسيطاً في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) خلال هذه الأيام القليلة الماضية، مرجحاً ان يكون السبب الأحوال الجوية، والتنقل بين المحافظات والداخل المحتل من العمال.ونفى الشخرة خلال تصريحات لإذاعة (فلسطين) أن يكون هناك أي اصابات للمتحور الجديد لكورونا "أوميكرون" ، وخاصة ان هناك متابعات حثيثة من المختبرات لمعرفة اذا ما كان هناك اصابات للمتحور الجديد.وأضاف الشخرة "ارتفاع الاصابات بفيروس (كورونا) يعود لمعرفتنا بتواجد من 600-700 ألف من عمال الداخل دون تلقيهم اللقاحات"، معربًا عن خشيته من القادمين من الداخل المحتل وخاصة بعد اكتشاف الاحتلال لعدد من الاصابات بالمتحور الجديد " "أوميكرون" واصابة طبيبين.وبين ان نسبة المطعمين في الاراضي الفلسطينية بلغ 55% ، معرباً عن امله ان تصل النسبة إلى 70% .ودعا المواطنين في قطاع غزة والقدس والضفة المحتلة لتلقي اللقاح ، كونه الطرق الوحيد للحماية من المتحور الجديد وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مطالباً المواطنين بأخد الجرعة الثالثة.وأوضح ان المدة التي تفصل بين الجرعة الثانية والثالثة هي 6 شهور فقط ، موضحاً انه لا مانع من المواطنين من أخد جرعة جديدة من أي لقاح أخر غير اللقاح الاول ، حيث يأخذ في الجرعة الثانية "فايزر" والثالثة وموديرنا.