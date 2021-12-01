الإحتلال يستولي على مركبات ومعدات زراعية بالأغوار



وسعت سلطات الاحتلال ومنذ احتلالها للضفة الغربية إلى ضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان ضخم من

المياه.



رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خربة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية، واستولت على مركبات ومعداتزراعية.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة في وقت مبكر من صباح اليوم، واستولت على عدد من المركبات والجرارات الزراعية وصهاريج المياه.وأضافت أن جنود الاحتلال اقتحموا مساكن المواطنين وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، ويضيق الاحتلال على المزارعين في منطقة الأغوار من خلال هدم ومصادرة ممتلكاتهم ومنعهم من العمل في أراضيهم، لإجبارهم على الرحيل لصالح المشاريع الاستيطانية.وتقع خربة الرأس الأحمر على بعد 23كم من الجهة جنوب شرق من مدينة طوباس، ويبلغ عدد سكانها (74) نسمة حتى عام 2017، وتقع جميع أراضيها ضمن المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو.وصادرت قوات الاحتلال من أراضي الخربة ما مساحته (10362) دونما لصالح مستوطنات "يقعوت، حمدات، روعي"، ونهبت معسكرات جيش الاحتلال التي تقع بالقرب من الخربة ما مساحته (6038) دونما من أراضيها.وتتعرض الأغوار لهجمة شرسة وممنهجة منذ احتلالها عام 1967 من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين معاً، حيث ينتشرون على أكثر من 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية على امتداد الأغوار الفلسطينية.