الرئيس التركي: بلادنا تغيرت ولم يعد بالإمكان إضعافها

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تغيرت ولم تعد تركيا القديمة، مشدداً على أنه لم يعد بالإمكان إضعافها وعرقلتها عبر المضاربات بالعملات الأجنبية.وقال أردوغان في مقابلة مع التلفزيون التركي (تي آر تي ) (TRT) على: "إن بلاده لم تعد ترضخ للتهديدات الموجهة لها عبر الأسواق المالية، حسب تعبيره".وأضاف: "أن الاقتصاد التركي لديه القدرة لمواجهة هذه التهديدات، وسنقف بكل قوة في مقابل هذه التهديدات، ولم يعد من الممكن إضعافنا وعرقلتنا عبر المضاربات بالعملات الأجنبية".