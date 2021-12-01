السعودية تعلن رصد أول إصابة بالمتحور (أوميكرون) لمواطن قادم من إفريقيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السعودية عن رصدها حالة إصابة بالسلالة المتحورة (أوميكرون) من فيروس (كورونا) في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.وقال مصدر في وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، إنه: "تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وأضاف: "يأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة (وقاية) في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس (كورونا)، والسلالات المتحورة بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ".وشدّد المصدر على "ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع".