شؤون فلسطينية

غنيم يناقش مع وزير داخلية هنغاريا سبل التعاون لدعم قطاع المياه

غنيم يناقش مع وزير داخلية هنغاريا سبل التعاون لدعم قطاع المياه
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
ناقش رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية الهنغاري ساندور بنتر، أهمية التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات الفنية، والتقنية، وتبادل الخبرات.

وتطرّق غنيم خلال اللقاء إلى أهمية تكثيف الجهود وتوحيد العمل لدعم قطاع المياه الفلسطيني، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها، وفق (وفا).

وأوضح أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقاً بين الطرفين بشأن التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للمياه هي إحدى جوانب العمل المشترك لرفد قطاع المياه الفلسطيني بالخبرات اللازمة، إضافة الى أهمية تعزيز التعاون الاكاديمي في المجالات المتعلقة بالمياه، وتعزيز دور الشباب من خلال انخراطهم في المجالات التي تتطلب ابتكارات جديدة في العديد من الجوانب.

بدوره، أكد وزير الداخلية الهنغاري ساندور بنتر أن قطاع المياه وما يتطلبه من تخطيط دقيق يحتم علينا جميعا العمل والمشاركة في إيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي باتت تواجهها الدول المختلفة، لافتاً إلى أن هنغاريا لديها العديد من التجارب، والتي من الممكن ان يستفيد الجانب الفلسطيني منها.

كما اتفق الطرفان على أن تقوم الطواقم المتخصصة في الأيام المقبلة بإنجاز خطة العمل المشتركة، لتفعيل العمل بمذكرة التفاهم، ووضع أهم البنود والآليات التي تتطلب المشاركة بين البلدين.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال الإسرائيلي يشن حرباً مفتوحة على الوجود الفلسطيني في الأغوار

"الخارجية": الاحتلال الإسرائيلي يشن حرباً مفتوحة على الوجود الفلسطيني في الأغوار

&#34;ستؤمن عودة التجار&#34;.. الشؤون المدنية: الجانب الإسرائيلي أبلغنا بإغلاق معبر إيرز يوم الجمعة المقبل

"ستؤمن عودة التجار".. الشؤون المدنية: الجانب الإسرائيلي أبلغنا بإغلاق معبر إيرز يوم الجمعة المقبل

&#34;الصحة&#34; بغزة: تسجيل حالة وفاة و130 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

"الصحة" بغزة: تسجيل حالة وفاة و130 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل خمس حالات بمرض الإيدز في 2020

فلسطين تسجل خمس حالات بمرض الإيدز في 2020

إصابة 3 مواطنين إثر انقلاب مركبة قرب وادي غزة

إصابة 3 مواطنين إثر انقلاب مركبة قرب وادي غزة

القدرة: وزارة الصحة على أتم الجهوزية للتعامل مع أي موجات جديدة لفيروس (كورونا)

القدرة: وزارة الصحة على أتم الجهوزية للتعامل مع أي موجات جديدة لفيروس (كورونا)

&#34;دعم الصحفيين&#34;: الاحتلال يستهدف 30 صحافياً ويعتقل ثمانية آخرين خلال نوفمبر

"دعم الصحفيين": الاحتلال يستهدف 30 صحافياً ويعتقل ثمانية آخرين خلال نوفمبر

فتوح يدعو القوى الدولية لتدشين لجنة دولية لمناهضة الابارتهايد والتضامن مع فلسطين

فتوح يدعو القوى الدولية لتدشين لجنة دولية لمناهضة الابارتهايد والتضامن مع فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدرة: وزارة الصحة على أتم الجهوزية للتعامل مع أي موجات جديدة لفيروس (كورونا)

القدرة: وزارة الصحة على أتم الجهوزية للتعامل مع أي موجات جديدة لفيروس (كورونا)

&#34;دعم الصحفيين&#34;: الاحتلال يستهدف 30 صحافياً ويعتقل ثمانية آخرين خلال نوفمبر

"دعم الصحفيين": الاحتلال يستهدف 30 صحافياً ويعتقل ثمانية آخرين خلال نوفمبر

نقل الأسير الشوبكي إلى مستشفى (سوروكا) في حالة صحية حرجة

نقل الأسير الشوبكي إلى مستشفى (سوروكا) في حالة صحية حرجة

النضال الشعبي في لقاء مع الحزب السوري القومي الاجتماعي

النضال الشعبي في لقاء مع الحزب السوري القومي الاجتماعي

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

الخارجية: جريمة الاحتلال بالرأس الأحمر دليل فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته.

الخارجية: جريمة الاحتلال بالرأس الأحمر دليل فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته.

&#34;التربية&#34; تطلق حملة للتبرع بالدم

"التربية" تطلق حملة للتبرع بالدم

منوعات

شاهد: تطورات صادمة في أزمة رشوان توفيق مع ابنته

شاهد: تطورات صادمة في أزمة رشوان توفيق مع ابنته

شاهد: أبناء أصالة نصري يشاركونها الغناء على المسرح

شاهد: أبناء أصالة نصري يشاركونها الغناء على المسرح

صبا مبارك تبكي بحرقة شديدة بسبب هذا الأمر

صبا مبارك تبكي بحرقة شديدة بسبب هذا الأمر

حفيد الراحل أحمد خليل يشعل السجادة الحمراء بعد هذا التصرف

حفيد الراحل أحمد خليل يشعل السجادة الحمراء بعد هذا التصرف

تعليق صادم من حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه

تعليق صادم من حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه

ممثلة مصرية تعلن انفصالها بعد خمسة أشهر من خطوبتها

ممثلة مصرية تعلن انفصالها بعد خمسة أشهر من خطوبتها

من جديد.. ابنة عمرو الدياب تثير غضب الجمهور بصورها الجريئة مع صديقها

من جديد.. ابنة عمرو الدياب تثير غضب الجمهور بصورها الجريئة مع صديقها

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة إلى شيرين بعد أنباء طلاقها

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة إلى شيرين بعد أنباء طلاقها

ياسمين صبري تطلب تعويضاً بمبلغ خيالي من متهم قام بقذفها

ياسمين صبري تطلب تعويضاً بمبلغ خيالي من متهم قام بقذفها

شاهد: محمد رمضان يثير جدلاً كبيراً بعد صلاته في أمريكا

شاهد: محمد رمضان يثير جدلاً كبيراً بعد صلاته في أمريكا

عربي

السعودية تعلن رصد أول إصابة بالمتحور (أوميكرون) لمواطن قادم من إفريقيا

السعودية تعلن رصد أول إصابة بالمتحور (أوميكرون) لمواطن قادم من إفريقيا

التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك

التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك

السعودية ترفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من ست دول

السعودية ترفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من ست دول

الأردن واليابان تبحثان تعزيز أطر التعاون وسبل تنميتها في عدة مجالات

الأردن واليابان تبحثان تعزيز أطر التعاون وسبل تنميتها في عدة مجالات