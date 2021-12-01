"ستؤمن عودة التجار".. الشؤون المدنية: الجانب الإسرائيلي أبلغنا بإغلاق معبر إيرز يوم الجمعة المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، صباح اليوم، عن إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز، شمال قطاع غزة، يوم الجمعة المقبل، لوجود أعمال صيانة داخل المعبر، وفق ما أبلغ به الجانب الإسرائيلي.وقالت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن": إنه سيتم ادخال المسموح لهم من المرضى والأجانب فقط وفق آلية معينة، وهي: من الساعة 7:00 صباحا حتى الساعة 08:00 صباحا للمغادرين من غزة، وأيضًا من الساعة 12:45 ظهرا حتى الساعة 1:30 ظهرا للمغادرين من غزة من كل الفئات لمدة 45 دقيقة.إضافة سيتم ادخال المسموح لهم من المرضى والأجانب من الساعة 1:30 ظهرا حتى الساعة 3:00 عصرا للقادمين والعائدين لغزة.وأكدت الهيئة أنها ستعمل على عودة التجار ورجال الأعمال يوم الخميس 2/12/2021 حتى الساعة 7:00 مساءً وذلك حرصًا على تأمين عودتهم.