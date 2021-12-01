القدرة: وزارة الصحة على أتم الجهوزية للتعامل مع أي موجات جديدة لفيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه تم رفع درجة الجهورزية في كافة مستشفيات القطاع، وذلك للتعامل مع أي موجة جديدة لـ(كورونا) خاصة في ظل انتشار متحور (أوميكرون) في العالم.وقال القدرة في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى، اليوم الأربعاء،: "إن الوزارة على أتم الجهوزية للتعامل مع أي موجات جديدة لفيروس (كورونا) بقطاع غزة"، مشيراً إلى أنه تم توفير محطات أكسجين في كافة مستشفيات القطاع، وأن هناك تأهب للكوادر الطبية.وأضاف: "هناك متابعة حثيثة للعائدين إلى قطاع عبر المعابر، وخاصة العائدين من الدول المصنفة بالموبوءة"، لافتاً إلى أنه تم خفض سن التلقيح ضد فيروس (كورونا) إلى 12 عاماً.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن 95% من حالات الوفاة في غزة خلال الموجة السابقة من (كورونا) كانت لأشخاص غير مطعمين، داعياً المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس (كورونا)، لتفادي الإصابة.