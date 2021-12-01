شؤون فلسطينية

"دعم الصحفيين": الاحتلال يستهدف 30 صحافياً ويعتقل ثمانية آخرين خلال نوفمبر

"دعم الصحفيين": الاحتلال يستهدف 30 صحافياً ويعتقل ثمانية آخرين خلال نوفمبر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة دعم الصحفيين، عن رصدها خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أكثر من ( 86 ) انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين، منها (73 ) انتهاكاً إسرائيلياً، و(13) من الانتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

كما سجل تقرير اللجنة، أكثر من ( 23 ) حالة من الانتهاكات من قبل إدارة شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

انتهاكات إسرائيلية

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه ( 73) حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية والطواقم الصحفية، توزعت في إصابة أكثر من ( 30) صحافياً وإعلامياً، تم الاعتداء عليهم، مستخدمة الرصاص المعدني وقنابل الغاز السامة وقنابل الصوت وغاز الفلفل ورش بالمياه العادمة والسحل والضرب بالعصا واعقاب البنادق، وشتمهم بألفاظ نابية.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال واستدعت واحتجزت أكثر من (8 ) صحفيين، وبشأن تمديد الاعتقال والتجديد وإصدار وتأجيل أحكام، سجل التقرير عدد( 3) حالات، وهم  تمديد اعتقال الصحفي عاصم الشنار للمرة السابعة، وتجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفي الأسير محمد نمر عصيدة  للمرة الثانية لمدة 4 أشهر،  وكذلك تمديد اعتقال الصحفي الأسير حازم نصر لمدة 3 أشهر للمرة الثانية.

واستمراراً لطمس جرائم الاحتلال بحق المواطنين، منعت قوات الاحتلال ومستوطنيه الصحفيين من التغطية وممارسة مهامهم،  حيث سجلت اللجنة أكثر من (24) حالة منع وعرقلة تغطية للصحفيين وسط اعماء استفزازية ودفع وركل وتعرضهم لاعتداءات، فيما تم منع عدد(2) من السفر وهما الصحفي علاء الريماوي، والصحافية مجدولين حسونة.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال عدد( 2 ) لمنازل الصحفيين قبل اعتقالهما، وهما الصحفي مجاهد مرداوي والصحفي صبري جبريل وسط تخريب وتكسير بعض أثاث المنزل ومحتوياته، وتم مصادرة عدد (1)، عدا عن تسجيل تهديد واتهام لعدد(3) من الصحفيين.

محاربة المحتوى الفلسطيني

وفي جانب الانتهاكات الالكترونية بحق المحتوى الفلسطيني، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، لإغلاق  صفحات ومواقع فلسطينية، وحجب وحذف وتقييد العديد من حسابات صحفيين ومؤسسات إعلامية والذي تم رصد جزء منهم وعدهم (23) من الانتهاكات في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، توزعت في حذف واغلاق وتقييد  الفيس بوك لعدد(19) حساب وصفحة وموقع إعلامي من بينهم صفحتَي "ميدان القدس" و"القسطل"، وموقع أصداء الاخباري، ووكالة شمس نيوز بحجّة "مخالفة المعايير"،  فيما انتهكت منصة انستجرام عدد(3) من ضمنهم صفحة المصور الصحفي حسن إصليح واسيد كميل،  كما  وسجل عدد(1) لتويتر من خلال اغلاق صفحة وكالة "نيو برس" الإخبارية.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية

وسجلت لجنة دعم الصحفيين خلال تقريرها الشهري عدد(13 ) من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية في الضفة الغربية، حيث أقدمت على اعتقال(2) صحفيين اثنين، وهما  نسيم معلا، ومجاهد طبنجة، وتمديد اعتقال عدد(3) منهم الصحفي معلا مرتين متتاليتين عدا عن رفض النيابة العامة في الافراج عنه بعد صدور قرار من المحكمة بذلك .

 كما تم تسجيل احتجاز واستدعاء عدد (2) للصحفي مجاهد طبنجة مرتين متتاليتين، لاستكمال التحقيق معه.، في حين وثقت حالة (1) اقتحام لمنزل الصحفي نسيم معلا، عدا عن تسجيل (2) حالة مضايقة وتهديدات وتحريض .

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