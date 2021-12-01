التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الأربعاء، أنه دمر زورقاً مفخخاً لجماعة للحوثيين، قبل تنفيذ هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر.وذكر التحالف في بيان أن إطلاق الحوثيين للزورق المفخخ من محافظة الحديدة، لافتاً إلى أن "التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء.وقال التحالف في بيان إن: "محاولة استهداف المدنيين سيقابلها استجابة فورية للتهديد"، مشيراً إلى أن عمليات التحالف" تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".