دولي

الصحة العالمية: الحظر الشامل للسفر لن يوقف انتشار (أوميكرون)

الصحة العالمية: الحظر الشامل للسفر لن يوقف انتشار (أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت منظمة الصحة العالمية أن الحظر الشامل للسفر، من أجل منع تفشي المتحور الجديد لفيروس (كورونا) لن يمنع انتشاره، طالباً حكومات العالم إلى اعتماد أسس تستند إلى تقييم المخاطر.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وثيقة توجيهية تتضمن توصياتها بشأن السفر: "إن حظر السفر العام لن يمنع تفشي (المتحور) على مستوى العالم، ويضع عبئا ثقيلا على سير الحياة وسبل العيش"، وفق (الجزيرة نت).

كما أوصت المنظمة الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة خاصة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري- بتأجيل السفر.

بدوره، دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوسو المديرالعام للمنظمة الأممية لمواجهة حالة الهلع المسيطرة على العالم إلى الهدوء، وطلب من كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات منطقية ومناسبة لخفض الأخطار.













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