نقل الأسير الشوبكي إلى مستشفى (سوروكا) في حالة صحية حرجة

رام الله - دنيا الوطنأكد بسام حسونة عضو اللجنة المركزية للحزب مسؤول ملف الأسرى لـ(فدا) أن الأسير المسن فؤاد الشوبكي (82) يمكث منذ مساء أمس في مستشفى «سوروكا» بئر السبع، بحالة صحية صعبة، بعدما نُقل بشكلٍ مفاجئ إلى المستشفى، حسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.وأكد حسونة أن الشوبكي يعاني من عدة أمراض إضافةً إلى إصابته بمرض السرطان، ووضعه الصحي صعب وخطير للغاية، وقد نُقل خلال الفترة الأخيرة مرّات عدة إلى أكثر من مستشفى بسبب سوء حالته الصحية.وأشار أيضا إلى أن «شيخ الأسرى» هو أكبر المعتقلين القابعين داخل سجون الاحتلال سناً، وهو من قطاع غزة ومعتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن مدة 17 عاماً.وفي غضون ذلك، حمّل (فدا) الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير اللواء الشوبكي، بعد تدهور وضعه الصحي ونقله إلى مستشفى "سوروكا" ، إزاء ما يتعرّض له الأسير الشوبكي من إهمال طبّي متعمّد، وخاصةً أنه تجاوز من العمر أكثر من 82 عاماً، ويعاني من فقدان المناعة وأمراض مزمنة أخرى .ودعا فدا في بيانها إلى إطلاق حملة وطنية فلسطينية وعربية من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير الشوبكي، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال على احترام حقوق الإنسان، والإفراج عن الأسرى المرضى .