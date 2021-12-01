النضال الشعبي في لقاء مع الحزب السوري القومي الاجتماعي



وأكد قاسم على قوة ومتانة العلاقة التاريخية مع الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي نعتز بمواقفه الثابتة وبدوره في المقاومة لافتاً إلى أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة للتشاور في التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه القضية الفلسطينية وما يقوم به الاحتلال الصهيوني من ممارسات عنصرية ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني .



وقدم معتوق شرحاً مفصلا عن رؤية الجبهة بما يخص المشاريع المطروحة وضرورة انهاء الانقسام والوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية مؤكداً رفض القيادة الفلسطينية لكافة المشاريع المشبوهة التي تستهدف القضية الفلسطينية.



واشاد الرفاق في الحزب السوري القومي الاجتماعي بدور الجبهة النضالي وبمواقفها المشرفة على مختلف الأصعدة .



مشددين على أهمية اللقاء والعلاقة التاريخية بين القومي السوري والنضال الشعبي والتأكيد على تنسيق المواقف وتضافر الجهود في مواجهة كل ما يتهدد أمتنا من أخطار .



وناقش اللقاء اخر التطورات والمستجدات السياسية الفلسطينية والسورية والعربية والعلاقات الثنائية ،وهذا وقد أتفق الطرفان على التواصل المستمر والتشاور في مختلف القضايا خدمةً لفلسطين وسوريا .









رام الله - دنيا الوطنفي اطار التواصل والتنسيق المستمر بين الطرفين استقبل قاسم معتوق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني سكرتير ساحة سوريا، وبحضور أعضاء اللجنة المركزية سامر سويد ابو عرب و ماهر سويد عدداً من كوادر الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم كلا من عميد الاقتصاد طارق الأحمد و محمود بكار عضو المكتب السياسي مسؤول دائرة فلسطين و محمد حابو منفذ عام ريف دمشق .