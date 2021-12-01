الأزهر الشريف يدين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطندان الأزهر الشريف، اقتحام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، للمسجد الإبراهيمي فى مدينة الخليل بالضفة الغربية، وسط حراسة مشددة من قوات جيش الاحتلال.وقال الأزهر، في بيان صدر عنه، مساء الثلاثاء: "إن هذه الممارسات العدوانية الصارخة، تعد انتهاكًا واعتداءً على مقدساتنا الإسلامية، ومحاولة بائسة لخلق واقع جديد في الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة، ولا تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودًا وقوة وتمسكًا بحقوقه وأرضه ومقدساتنا الدينية".وحذر الأزهر الشريف، من خطورة مثل هذه الاعتداءات، مطالباً المجتمع الدولي وكل حكومات العالم إلى تحمل مسئولياتهم واتخاذ موقف حازم وحقيقي لوقف هذه الانتهاكات والاستفزازات وضمان عدم تكرارها واحترام مشاعر ما يقرب من ملياري مسلم حول العالم.