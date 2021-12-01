"بعد سيف الإسلام القذافي".. استبعاد حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة الليبية

رام الله - دنيا الوطنقرّرت المحكمة الابتدائية في مدينة الزاوية الليبية استبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشّحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب إعلام محلي.ووفق وكالة (رويترز) فقد قررت المحكمة "قبول الطعن شكلاً وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية".واعتبرت المحكمة أن "ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء قراراً وليس قانوناً ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها"، وفق المصدر ذاته.يذكر أنه تم استبعاد سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، من انتخابات الرئاسة في ليبيا الاسبوع الماضي.ورأت لجنة الانتخابات الليبية أن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل للترشح لانتخابات الرئاسة والسبب هو "إدانته بارتكاب جرائم حرب".