السعودية ترفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من ست دول



جاء ذلك وفق لبيان الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة:"أنه ابتداء من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، يبدأ رفع تعليق القدوم المباشر إلى السعودية عن ست دول معلق القدوم منها، هي: إندونيسيا، باكستان الإسلامية، البرازيل الاتحادية، فيتنام الاشتراكية، ومصر، الهند، وذلك دون الحاجة إلى قضاء 14 يوماً خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، وفق (واس).



وشددت الهيئة على جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم التالية: تقديم شهادة (PCR) سارية المفعول قبل الرحلة بـ 72 ساعة، و التسجيل في منصة قدوم، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة خمس أيام.



وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من مصر وخمس دول أخرى.