الإحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين خلال عمليات دهم واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفةالغربية والقدس المحتلة.وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نزار أبو الهيجا وثائر أبو قطنة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في مخيم جنين،وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر طلال أبو عصبة من منزله في بلدة رافات قضاء سلفيت.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود جبر بحيص من بلدة يطا جنوب الخليل، والشاب رضوان فرج الله من بلدة إذنا غرب المدينة، وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدي محمود حنني، بعد اقتحام منزله في بيت فوريك شرق المدينة.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم أبو صفية من بيت سيرا غربي رام الله،واقتحمت قوات الاحتلال حي جبل الطويل شرق مدينة البيرة، وداهمت عددا من المباني السكنية في الحي، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه العشرات من الشبان الذين رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل عودة، من بلدة العيسوية شرق المدينة،كما واعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، شابًا فلسطينيًا على حاجز الجيب شمال مدينة القدس المحتلة، وادعت أنه كان (بحوزته سكينًا).ويواصل الاحتلال وقواته الخاصة "المستعربون" كل ليلة اقتحاماته باعتقالات بين صفوف المواطنين، بالإضافة إلى تسليم آخرين بلاغات لمراجعة ما يسمى بـ"مخابرات الاحتلال" للاستجواب، وسط عمليات إرهاب للمواطنين الآمنين.