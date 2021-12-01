جنوب إفريقيا: قفزة كبيرة في إصابات فيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنسجلت جنوب إفريقيا قفزة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) وسط انتشار سلالة (أوميكرون) الجديدة حيث ارتفع هذا المؤشر حوالي مرتين.وذكر المعهد الوطني للأمراض المعدية، أمس الثلاثاء، أنه تم تسجيل خلال 24 ساعة ماضية 4373 إصابة جديدة مقارنة مع 2273 في اليوم السابق، وتم رصد العدد الأكبر من الحالات في محافظة غوتنغ حيث بلغت الحصيلة اليومية 3143.وسجل المعهد خلال يوم 21 وفاة جديدة مقارنة مع 25 حالة في بيانات الاثنين، وحتى الآن بلغ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد 2968052 حالة، بينها 89843 وفاة، وفق (روسيا اليوم).وفي وقت سابق، توقع رئيس جنوب إفريقيا، أن تواجه بلاده موجة رابعة من جائحة (كوفيد - 19) بسبب انتشار سلالة (أوميكرون)، لافتاً أنها وراء معظم الإصابات في محافظة غوتنغ الأكثر سكاناً.وأسفر بدء انتشار هذه السلالة، التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "مثيرة للقلق"، عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.