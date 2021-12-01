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الأردن واليابان تبحثان تعزيز أطر التعاون وسبل تنميتها في عدة مجالات

الأردن واليابان تبحثان تعزيز أطر التعاون وسبل تنميتها في عدة مجالات
رام الله - دنيا الوطن
أجريت الجولة الثالثة من الحوار السياسي العسكري بين الأردن واليابان، على مستوى كبار المسؤولين من وزارتي خارجية البلدين والقوات المسلحة الأردنية ( الجيش العربي) ووزارة الدفاع اليابانية.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد عبّر تقنية الاتصال المرئي، بحث تعزيز أطر التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مجالات مختلفة، وفق (المملكة).

وناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك،  كما اتفقا على ضرورة استمرار الحوار بشكل دوري يسهم في تطوير التعاون السياسي والدفاعي، ويعزز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

ويشار إلى أن الجولة الأولى للحوار السياسي العسكري بين البلدين قد انطلقت في العام 2019.

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