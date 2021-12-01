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الأردن متحور (أوميكرون) قد يُصعّب الوضع الوبائي في البلاد

الأردن متحور (أوميكرون) قد يُصعّب الوضع الوبائي في البلاد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت رائدة القطب، رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن، أمس الثلاثاء، أن متحور فيروس (كورونا) (أوميكرون) قد يُصعّب الوبائي المحلي في حال وصوله إلى البلاد.

وقالت القطب في بيان: "إن الأردن دخل في موجة ثالثة من جائحة (كورونا)، بسبب ازدياد عدد الإصابات بمتحور (دلتا) ونسب الإدخال إلى المستشفيات"، وفق (المملكة).

وأضافت: "أن المتحور (أوميكرون) صنّف من قبل منظمة الصحة العالمية كمتحور مثير للقلق، وذلك نتيجة لعدد الطفرات الجينية الكثيرة والمؤثرة على البروتينات الشوكية الخاصة بالفيروس، والتي تلعب دوراً كبيراً في قدرة الفيروس على إحداث العدوى".

وأكدت إلى أن المعلومات المتوافرة حالياً غير واضحة بشأن سرعة انتقال الفيروس مقارنة بالمتحورات السابقة، أما فيما يتعلق بشدة الإصابة فإن المعلومات الأولية الواردة من جنوب إفريقيا التي ظهر فيها الفيروس تشير إلى زيادة واضحة في عدد الحالات المدخلة إلى المستشفيات.

وأشارت رئيسة المركز الوطني، إلى أنه في حال ثبت أن المتحور (أوميكرون) أكثر سرعة في الانتقال بين البشر، فإنه سيؤدي إلى زيادة عدد الحالات المصابة، مما سينعكس على زيادة عدد الإصابات التي قد تحتاج إلى عناية سريرية، وذلك سوف   يزيد العبء على القدرة الاستيعابية للنظام الصحي.

وأوضحت القطب أن الأسابيع المقبلة ستكون محورية لفهم مدى فعالية اللقاحات ضد المتحور، حيث تقوم شركات إنتاج اللقاح حالياً واللجان المتخصصة في منظمة الصحة العالمية على تحديد سرعة انتشار الفيروس وشدة المرض، ومدى فعالية اللقاحات للتصدي للمتحور.

ولفتت القطب على أهمية تطبيق الإجراءات اللازمة برصد أي إصابة إيجابية بالمتحور في الأردن، وتتبّع المخالطين ورصد المتحور عبر التسلسل الجيني لأخذ الاحتياطات اللازمة من قبل أصحاب القرار.



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