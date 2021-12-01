الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أرض في بيت جالا

رام الله - دنيا الوطنسلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارًا للاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها دونمان ونصف الدونم في بيت جالا شمال غرب بيت لحم بالضفة الغربية، لصالح التوسّع الاستيطاني في المنطقة.وذكر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، أنّ سلطات الاحتلال وزّعت إخطارًا يقضي بالاستيلاء على الأرض التي تقع عند المدخل الغربي لبيت جالا.وأوضح بريجية، أنّ الاحتلال يهدف إلى توسيع الشارع الموصل إلى ما يسمى "طريق الأنفاق" ومستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم التابع لمدينة بيت لحم.