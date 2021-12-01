دولي

(البيت اليهودي) يرفع دعوى قضائية ضد بينيت وشاكيد

(البيت اليهودي) يرفع دعوى قضائية ضد بينيت وشاكيد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إسرائيلية، أنّ أعضاء حزب "البيت اليهودي"، قدّموا دعوى قضائية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وعدد من أعضاء حزبه الحالي "يمينا".

 وذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أنّ أعضاء حزب "البيت اليهودي" طالبوا بمقاضاة بينيت الذي كان سابقًا رئيسًا للحزب، لافتةً إلى أنّ الدعوى القضائية شملت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، وعضو الكنيست، نير أورباخ.

 وبحسب الصحيفة، جاء في الدعوى، أنّ مبالغ كبيرة جرى تحويلها من ميزانية حزب "البيت اليهودي" لطرف ثالث غير معروف دون وثائق لذلك. 

ولفتت الصحيفة، إلى أنّ أعضاء حزب "البيت اليهودي" يطالبون بينيت والآخرين بمبلغ 28 مليون شيكل، حيث كان بينيت، شاكيد وأورباخ مسؤولو الحزب في حينه، وهم من وافقوا على تحويل هذه الأموال.

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