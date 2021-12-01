الحساينة: ما حققته المعلمة (حلس) مدعاة للفخر والاعتزاز ورسالة مهمة للعالم

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور يوسف الحساينة أن ما حققته المعلمة الفلسطينية "نهى حلس" من حصولها على جائزة المعلم العالمي للعام 2021، من مؤسسة (Aks) في الهند مدعاة للفخر والاعتزاز، ورسالة مهمة للعالم أجمع.وقال الحساينة في تصريح له عبر حسابه من منصة الفيسبوك للتواصل الاجتماعي: "ان ما حققته المعلمة "نهى حلس" معلمة الكيمياء في مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات بمديرية غرب غزة هو دليل على متجدد على تألق المعلم والنقابي الفلسطيني في انتزاع لوحة عز وتفوق لفلسطين، وللنقابيين الفلسطينيين من بين الآلاف من المعلمين المتقدمين في دول أخرى للحصول عليها".وأضاف "هذا الإنجاز الذي حققته المعلمة المجتهدة "نهى حلس" مدعاة للفخر والاعتزاز، ورسالة مهمة للعالم، بأن الشعب الفلسطيني ورغم كل محاولات طمس هويته وحضارته وسرقة تراثه من قبل الكيان الصهيوني الغاصب إلا أنه يتقدم متسلحاً بالإيمان العميق بقضيته ودوره الريادي بين شعوب العالم، مؤكداً أنه شعب جدير بالحياة، وجدير بمقاومة أعتى وأخبث مشروع استيطاني عنصري عرفه التاريخ.وقدم الحساينة التهنئة للمعلمة حلس قائلًا: "ألف مبارك للمعلمة "نهى حلس" هذا الإنجاز وهذا التميز والفوز في مسابقة أفضل معلم عالمي للعام ٢٠٢١، مبارك لشعبنا في كل أماكن تواجده، مبارك للمعلمين والنقابيين في كل ساحات الوطن إبداعاً وانتماءً وتفوقاً.