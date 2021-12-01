رئيس الإمارات: بلادنا تنطلق نحو الخمسين عاماً القادمة برؤية استراتيجية شاملة

رام الله - دنيا الوطنقال خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء: "إن بلاده تنطلق بإرث من الإنجازات اليوم، نحو الخمسين عاماً القادمة برؤية استراتيجية شاملة بعيدة المدى، عنوانها التميّز والتفرّد والريادة، ومن أهدافها تأمين مستقبلٍ سعيدٍ وحياةٍ أفضل للأجيال القادمة والارتقاء بمكانة الدولة وسمعتها واستدامتها وقوتها الناعمة".ودعا رئيس في كلمة بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة الله بالرحمة والمغفرة لمؤسس الدولة والوالد زايد بن سلطان آل نهيان ولإخوانه، وفق (وام).وأضاف: "أننا فخورون بمواطنينا، رجالاً ونساء، العاملين في همةٍ في كافة مجالات البذل والعطاء، وفخورون بفريق عملنا الحكومي، الذي يضم أفضل القيادات والكفاءات، ونجح على مدى خمسين عاماً في تجسيد القيم السامية وترجمة القواعد التي أرساها آباؤنا المؤسسون إلى خدمات وبنى تحتية نفاخر بها الأمم".