الإحتلال يعتقل طالبًا شرق بيت لحم وفتى جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، طالبا مدرسيا شرق بيت لحم، وفتى جنوب نابلس.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب المدرسي بهاء جمال التنح من بلدة تقوع شرق بيت لحم،وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فتى فلسطينيا قرب مستوطنة "(يتسهار) جنوب نابلس.وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدسالمحتلة.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي.ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءاتللمستوطنين.ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا، فيما بلغ عدد الحواز (310) حواجز.