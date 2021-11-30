شؤون فلسطينية

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني جديد جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطن
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني ومصادرة أراضي زراعية في بلدة قريوت وبلدة الساوية جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر حقوقية، بأن سلطات الاحتلال صادقت على مخطط استيطاني يسمح بسرقة أراضي زراعية وتحويلها لمناطق سكنية استيطانية ومرافق عامة وطرق لمستوطنة "عيليه".

وحسب الناشط في مجال الاستيطان بشار القريوتي فإن الاحتلال يزعم أنه قام بالإعلان عن المخطط سابقا، ليقوم بهذه الفترة بالمصادقة والمباشرة بالسيطرة على الأراضي والبناء على أراضي المواطنين.

 

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