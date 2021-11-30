أردوغان: سنعمل على الارتقاء بعلاقاتنا مع السعودية إلى "مكانة أفضل"
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، "إننا سنعمل على الارتقاء بعلاقاتنا مع السعودية إلى مكانة أفضل".
جاء ذلك في تصريح لقناة (تي آر تي)، مضيفاً أن "الخطوة التي اتخذناها مع الإمارات مهمة وتاريخية وسأزورها في فبراير".
وشدد أردوغان على المستقبل القريب سيشهد تطورات مع مصر.
وكان أردوغان، قال أمس الاثنين: إن تركيا ستتخذ خطوات تقارب مماثلة مع مصر وإسرائيل بعد المحادثات مع الإمارات.
وأضاف: "سنتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على غرار تلك العلاقات في الأسابيع الأخيرة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي أفضت إلى استثمارات".
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